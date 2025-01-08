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Міноборони затвердило нові стандарти підготовки з домедичної допомоги для військових

16:10, 8 січня 2025
Нові стандарти підвищать рівень компетентності військовослужбовців у наданні допомоги в бойових та екстремальних умовах.
Міноборони затвердило нові стандарти підготовки з домедичної допомоги для військових
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Міністерство оборони затвердило нові стандарти підготовки з домедичної допомоги для військовослужбовців.

Вказується, що нові стандарти підвищать рівень компетентності військовослужбовців у наданні допомоги в бойових та екстремальних умовах.

Документ включає два основні стандарти:

  • типовий стандарт підготовки з домедичної допомоги;
  • типовий стандарт підготовки з домедичної допомоги розширеної базового рівня.

Перший стандарт розрахований на використання насамперед при проведенні базової загальновійськової підготовки.

Він охоплює підготовку до надання допомоги при критичних кровотечах, порушеннях дихання, травмах грудної клітки, голови та очей, опіках і переломах. Також стандарт включає запобігання гіпотермії, використання індивідуального набору медикаментів та правила евакуації постраждалих.

Другий стандарт розширює перелік знань та навичок порівняно із першим, оскільки створений для підготовки з домедичної допомоги стрільців-санітарів та їм відповідних, офіцерського та сержантського складу, військових фахівців.

Навчальні блоки тривалістю від шести годин зосереджені на наданні допомоги в несприятливому середовищі, техніках переміщення постраждалих в укриття, забезпеченні прохідності дихальних шляхів, оцінці та підтримці дихання й кровообігу, а також особливостях допомоги під час евакуації.

Навчання за обома стандартами передбачає формат лекцій із мультимедійним супроводом, практичні заняття у малих групах та симуляційних занять у польових умовах з імітацією бойової обстановки.

Сертифіковані інструктори мають використовувати інформативно-доказовий та пояснювально-ілюстративний методи, а також інтерактивні засоби, включаючи комп'ютерну техніку та навчальні мобільні застосунки.

Оцінювання знань та навичок здійснюватиметься за допомогою спеціальних листів, що поєднують теоретичні питання та практичні завдання.

Військовослужбовці, які продемонструють високий потенціал, можуть бути рекомендовані для подальшої фахової підготовки за медичними військово-обліковими спеціальностями.

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ЗСУ військові армія оборона солдат військовослужбовці Міноборони

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