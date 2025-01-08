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Верховна Рада підтримала законопроект про обмеження прожитковим мінімумом пенсій колаборантам

15:23, 8 січня 2025
Депутати підтримали законопроект Кабміну, за яким пенсія особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення злочину проти нацбезпеки, буде обмежена 2361 грн.
Верховна Рада підтримала законопроект про обмеження прожитковим мінімумом пенсій колаборантам
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Верховна Рада 8 січня прийняла за основу законопроект 10355 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку».

Як зазначило Мінсоцполітики у поясненнях, наразі державою гарантується право на пенсійне забезпечення усіх її громадян, у тому числі засуджених, зокрема осіб, які під час війни підтримали агресора чи перейшли на його бік, вчинили кримінальні правопорушення, передбачені Кримінальним кодексом України, а саме: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (стаття 109); посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (стаття 110); фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України
(стаття 110-2); державну зраду (стаття 111); колабораційну діяльність (частини третя — восьма статті 111-1); пособництво державі-агресору (стаття 111-2); диверсію (стаття 113); шпигунство (стаття 114); перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (стаття 114-1) та інші, а також осіб, яких оголошено в розшук.

На думку уряду, виплата пенсій у розмірі прожиткового мінімуму особам, засудженим за вчинення умисного кримінального правопорушення, буде додатковим превентивним заходом для захисту державної, громадської безпеки, безпеки людства, міжнародного правопорядку та миру.

Проектом пропонуються зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України, законів України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про прокуратуру”, “Про державну службу” щодо особливостей призначення та виплати пенсії особам, засудженим до обмеження або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку.

Зокрема, пропонується передбачити:

  • призначення пенсій особам, яких засуджено до обмеження або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення, та які мають право на призначення пенсії за спецзаконами, відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
  • виплату пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення, протягом строку відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада підтримала законопроект про обмеження прожитковим мінімумом пенсій колаборантам

Депутати підтримали законопроект Кабміну, за яким пенсія особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення злочину проти нацбезпеки, буде обмежена 2361 грн.

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