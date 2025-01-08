Верховная Рада поддержала законопроект об ограничении прожиточным минимумом пенсий коллаборантам

Депутаты поддержали законопроект Кабмина, согласно которому пенсия лицам, приговоренным к ограничению свободы или лишению свободы за совершение преступления против нацбезопасности, будет ограничена 2361 грн.

Верховная Рада 8 января приняла за основу законопроект 10355 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об особенностях выплаты пенсий лицам, совершившим уголовное правонарушение против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка».

Как отметило Минсоцполитики в пояснениях, в настоящее время государством гарантируется право на пенсионное обеспечение всех его граждан, в том числе осужденных, в том числе лиц, которые во время войны поддержали агрессора или перешли на его сторону, совершили уголовные правонарушения, предусмотренные Уголовным кодексом Украины, а именно: действия , направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (статья 109); посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (статья 110); финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (статья 110-2); государственную измену (статья 111); коллаборационную деятельность (части третья - восьмая статьи 111-1); пособничество государству-агрессору (статья 111-2); диверсию (статья 113); шпионаж (статья 114); препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований (статья 114-1) и прочие, а также лиц, объявленных в розыск.

По мнению правительства, выплата пенсий в размере прожиточного минимума лицам, осужденным за совершение умышленного уголовного правонарушения, будет дополнительной превентивной мерой по защите государственной, общественной безопасности, безопасности человечества, международного правопорядка и мира.

Проектом предлагаются изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Украины, законы Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", "Об общеобязательном государственном пенсионное страхование”, “О прокуратуре”, “О государственной службе” об особенностях назначения и выплаты пенсии лицам, осужденным к ограничению или лишению свободы за совершение умышленного уголовного преступления против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка.

В частности, предлагается предусмотреть:

назначение пенсий лицам, осужденным к ограничению или лишению свободы за совершение умышленного уголовного правонарушения и имеющих право на назначение пенсии по спецзаконам, в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;

выплату пенсий лицам, осужденным к ограничению свободы или лишению свободы за совершение умышленного уголовного правонарушения, в течение срока отбывания наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в размере, не превышающем размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом.

Автор: Наталя Мамченко

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