В Сумской области работница ТЦК за $3000 удаляла из реестра данные о лицах, которые уклоняются от военной службы

За взятки женщина удаляла информацию из реестра лиц, которые уклоняются от прохождения военной службы.

На Сумщине правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении специалисту одного из районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которая «помогала» мужчинам призывного возраста. За 3000 долларов удаляла информацию из реестра лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы и объявленных в розыск. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

6 января женщина была задержана во время получения неправомерной выгоды. Следователи объявили ей подозрение по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Суд отправил подозреваемую под круглосуточный домашний арест.

В департаменте добавили, что должностному лицу грозит наказание до 10 лет тюрьмы.

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