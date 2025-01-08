На Сумщині працівниця ТЦК за $3000 видаляла з реєстру дані про осіб, які ухиляються від військової служби

За хабарі жінка видаляла інформацію з реєстру осіб, які ухиляються від проходження військової служби.

На Сумщині правоохоронці викрили та повідомили про підозру спеціалістці одного з районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки «допомагала» чоловікам призовного віку. За 3000 доларів видаляла інформацію з реєстру осіб, які ухиляються від проходження військової служби та оголошені у розшук. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

6 січня жінку затримали під час отримання неправомірної вигоди. Слідчі оголосили їй підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Наразі суд відправив підозрювану під цілодобовий домашній арешт.

У департаменті додали, що посадовиці загрожує покарання до 10 років ув’язнення.

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