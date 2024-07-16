В центре Львова неизвестный облился бензином и угрожал себя поджечь.

По предварительным данным, у мужчины есть претензии к правоохранительной системе и приговорам судов, которые к нему принимались.

Днем 16 июля во Львове на площади Рынок неизвестный мужчина облился бензином и угрожал себя поджечь. Видео распространяют в сети.

С мужчиной ведут переговоры, на место оперативно прибыли ГСЧС, полиция и скорая.

Директор департамента «Администрация городского головы» Львовского городского совета Евгений Бойко отметил, что у мужчины есть претензии к правоохранительной системе и приговорам судов, которые к нему принимались.

По словам Бойко, мужчина пришел просить помощи у городского головы. Сейчас его переодели, угрозы его жизни нет.

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