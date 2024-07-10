В небе над Украиной заметили «НЛО», впечатляющие фото

В ночь на 10 июля в небе над Украиной был зафиксирован «неопознанный летающий объект». Фото и видео небесных явлений пользователи активно публиковали в сети.
Однако НЛО, о котором говорили украинцы, оказался второй степенью ракеты Ariane 6.
Так, граждане видели пролет второй ступени ракеты Ariane 6 – это новая европейская ракета-носитель, которая должна вывести на околоземную орбиту 17 полезных нагрузок и продемонстрировать возможность повторного включения двигателей второй ступени.
«Да, то, что вы наблюдали в небе над Украиной, - это была вторая ступень Ariane 6, новой европейской ракеты-носителя, после первого ее запуска», - отметили в Alpha Centauri.
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