У небі над Україною помітили «НЛО», вражаючі фото

Спочатку українці сприймали об'єкт як фантастичне явище, але виявилося, що це частина космічної місії.

У ніч на 10 липня у небі над Україною було зафіксовано «неопізнаний літаючий об’єкт». Фото та відео небесного явища користувачі активно публікували в мережі.

Однак «НЛО», про який говорили українці, виявився другим ступенем ракети Ariane 6.

Так, громадяни бачили проліт другого ступеня ракети Ariane 6 - це нова європейська ракета-носій, яка повинна вивести на навколоземну орбіту 17 корисних навантажень та продемонструвати можливість повторного включення двигунів другого ступеня.

«Так, те, що ви спостерігали в небі над Україною, - це був другий ступінь Ariane 6, нової європейської ракети-носія, після першого її запуску», - зазначили в Alpha Centauri.

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