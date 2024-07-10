У Японії вперше заарештували росіянина у справі про обхід санкцій

Зазначається, що це перший випадок арешту росіянина за порушення санкцій.

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У Японії заарештовали громадянина росії, якого підозрюють в обході санкцій, введених у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Як пише «Укрінформ» з посиланням на ЗМІ, 10 липня поліція префектури Осака затримала 38-річного росіянина.

У генеральному консульстві росії в Осаці ЗСІ підтвердили, що з ними «зв'язалася поліція та повідомила факт затримання російського громадянина».

Його звинувачують у незаконному експорті до рф особистих плавзасобів на контейнеровозі. За версією слідства, йдеться про гідроцикли та морські дизельні двигуни. На експорт такої продукції поширюються обмеження.

Поліція стверджує, що росіянин у січні 2023 року без дозволу уряду Японії відправив до рф продукцію приблизно на 43 мільйони єн (понад $260 тис).

Зазначається також, що поліція Осаки займалася розслідуванням діяльності компанії, якою керує підозрюваний.

Повідомляється, що це перший випадок арешту росіянина за порушення санкцій.

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