В Японии впервые арестовали россиянина по делу об обходе санкций

Отмечается, что это первый случай ареста россиянина за нарушение санкций.

Источник фото: Roméo A. / Unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Японии арестовали гражданина россии, которого подозревают в обходе санкций, введенных в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Как пишет «Укринформ» со ссылкой на СМИ, 10 июля полиция префектуры Осака задержала 38-летнего россиянина.

В генеральном консульстве россии в Осаке СМИ подтвердили, что с ними «связалась полиция и сообщила факт задержания российского гражданина».

Его обвиняют в незаконном экспорте в рф личных плавсредств на контейнеровозе. По версии следствия, речь идет о гидроциклах и морских дизельных двигателях. На экспорт такой продукции распространяются ограничения.

Полиция утверждает, что россиянин в январе 2023 года без разрешения правительства Японии отправил в рф продукцию примерно на 43 миллиона иен (свыше $260 тыс).

Отмечается также, что полиция Осаки занималась расследованием деятельности компании, которой руководит подозреваемым.

Сообщается, что это первый случай ареста россиянина за нарушение санкций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.