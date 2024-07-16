Правительство хочет изменить требования относительно проведения обязательного техконтроля автотранспорта

Предлагается ввести видеофиксацию процесса проверки техсостояния транспортного средства при прохождении ОТК.

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МВД обнародовало Проект постановления Кабинета Министров Украины относительно изменения механизма взаимодействия субъектов проведения обязательного технического контроля транспортных средств (ОТК) с госорганами.

Как пишут в МВД, принятие проекта постановления обеспечит упрощение механизма взаимодействия субъектов проведения ОТК транспортных средств с государственными органами в сфере ОТК транспортных средств, оптимизацию процедуры ведения общегосударственной базы данных о результатах ОТК.

Кроме того, проект постановления обеспечит повышение уровня объективности и прозрачности при прохождении ОТК транспортных средств путем введения видеофиксации процесса проверки технического состояния транспортного средства.

Проект постановления КМУ «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 30 января 2012 г. № 137 и от 31 мая 2012 г. № 512», в частности, предлагает:

обновить список оборудования, необходимого для проведения ОТК;

конкретизировать объем проверки технического состояния транспортных средств с учетом предложений международных партнеров и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины;

имплементировать в национальное законодательство требования об объемах проверки технического состояния транспортных средств, определенных Директивой 2014/45/ЕС Европейского Парламента и Совета от 3 апреля 2014 года «О периодических тестированиях на пригодность к эксплуатации для моторных транспортных средств и их прицепов и прекращает действие Директивы 2009/40/ЕС»;

внести изменения в основания исключения субъекта проведения ОТК из реестра субъектов проведения обязательного технического контроля;

исключить положения о том, что проведение видеофиксации процесса проверки конструкции и технического состояния транспортного средства не применяются во время военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены, из Порядка проведения обязательного технического контроля и объемов проверки технического состояния транспортных средств, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 30 января 2012 № 137;

оптимизировать процедуру формирования общегосударственной базы данных о результатах обязательного технического контроля транспортных средств.

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