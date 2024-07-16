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Уряд хоче змінити вимоги щодо проведення обов’язкового техконтролю автотранспорту

15:03, 16 липня 2024
Пропонується запровадити відеофіксацію процесу перевірки техстану транспортного засобу під час проходження ОТК.
Уряд хоче змінити вимоги щодо проведення обов’язкового техконтролю автотранспорту
Джерело фото: Depositphotos
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МВС оприлюднило Проєкт постанови Кабінету Міністрів України щодо зміни механізму взаємодії суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів (ОТК) з держорганами.

Як пишуть у МВС, прийняття проєкту постанови забезпечить спрощення механізму взаємодії суб’єктів проведення ОТК транспортних засобів з державними органами у сфері ОТК транспортних засобів, оптимізацію процедури ведення загальнодержавної бази даних про результати ОТК.

Крім того, проєкт постанови забезпечить підвищення рівня об’єктивності і прозорості під час проходження ОТК транспортних засобів шляхом запровадження відеофіксації процесу перевірки технічного стану транспортного засобу.

Проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 і від 31 травня 2012 р. № 512», зокрема, пропонує:

  • оновити перелік обладнання, необхідного для проведення ОТК;
  • конкретизувати обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів з урахуванням пропозицій міжнародних партнерів та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України;
  • імплементувати в національне законодавство вимоги щодо обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, які визначені Директивою 2014/45/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 3 квітня 2014 року «Про періодичні тестування на придатність до експлуатації для моторних транспортних засобів та їх причепів і припиняє дію Директиви 2009/40/ЄС»;
  • внести зміни до підстав виключення суб’єкта проведення ОТК з реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю;
  • виключити положення щодо того, що проведення відеофіксації процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортного засобу не застосовуються під час воєнного стану і протягом шести місяців після його припинення або скасування, з Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 року № 137;
  • оптимізувати процедуру формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

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