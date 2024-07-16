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Как питаться во время жары: советы Центра общественного здоровья

12:40, 16 июля 2024
Украинцам посоветовали пить достаточно жидкости и выбирать легкую пищу.
Как питаться во время жары: советы Центра общественного здоровья
Фото: hiw.tips
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Центр общественного здоровья Украины дал гражданам несколько советов, чем можно питаться при высоких температурах, чтобы не отравиться.

Как питаться во время жары:

  1. Пейте достаточно жидкости: старайтесь употреблять обычную питьевую воду для предотвращения обезвоживания и улучшения терморегуляции. Регулярно пейте воду в течение дня даже если не испытываете жажды. Избегайте сладких газированных напитков и алкоголя – они могут способствовать обезвоживанию из-за их мочегонного действия и маскировки жажды.
  2. Выбирайте легкую пищу, которая не создает дополнительной нагрузки на пищеварительную систему и содержит много воды. Хорошим вариантом станут овощи, фрукты, салаты и нежирные белковые блюда. Это позволит снизить тепловую нагрузку на организм и поможет предотвратить недостаток жидкости. Помните о охлаждающих продуктах, таких как огурцы, арбуз, дыня и мята.
  3. Ешьте меньшими порциями, но чаще. Такой режим питания помогает поддерживать необходимый уровень энергии и предотвращает перегрузку пищеварительной системы.
  4. Избегайте тяжелой и жирной пищи, ведь она требует больше энергии для переваривания и при определенных условиях может повысить риск теплового удара. То же касается добавок к пище специй, способствующих повышению внутренней температуры – красный перец, черный перец, имбирь, чеснок и т.д. Их потребление повышает температуру тела и усиливает потоотделение, что во время жары значительно увеличивает риск перегрева.
  5. Уменьшите потребление соли и переработанных продуктов (колбасных изделий, закруток, хлебобулочных). Чрезмерное количество соли может способствовать задержке жидкости в организме и нарушению водно-солевого баланса, который организму трудно поддерживать во время жары.

Мороженое и замороженный лед могут показаться очевидным выбором, когда хочется охладиться, но начальный эффект охлаждения может быть кратковременным. Дело в том, что употребление любой пищи приводит к повышению температуры, поскольку процесс пищеварения является тепловыделяющим. Быстрое охлаждение, вызванное холодной пищей и напитками, приводит к чрезмерному компенсаторному повышению внутренней температуры. Итак, после порции мороженого вы можете еще хуже переносить жару.

Ранее сообщалось, как избежать перегрева организма во время жары.

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