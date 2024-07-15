Сильная жара в Украине: как избежать перегрева организма

В Украине уже больше недели стоит чрезвычайная жара: в течение июля синоптики фиксировали близкие к максимальным, а иногда и рекордные температуры. А в ближайшие дни температура воздуха будет прогреваться до +40 градусов и выше.
Из-за высокой температуры воздуха повысился риск получить тепловой удар. В Министерстве здравоохранения дали советы, как его распознать и что делать, если он все же случился.
В частности, наиболее распространенными признаками теплового удара является спутанность сознания, дезориентация, сильная головная боль, учащенное сердцебиение, повышение температуры тела.
Чтобы его избежать, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Важно! Не оставляйте в закрытых автомобилях (даже с кондиционерами) детей и домашних животных. Если увидите маленького ребенка в автомобиле самого, немедленно вызывайте полицию и скорую помощь.
Если тепловой удар таки произошел, следуйте следующим советам:
Ранее сообщалось, что делать в случае солнечного ожога.
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