Сильная жара в Украине: как избежать перегрева организма

Из-за высокой температуры воздуха повысился риск получить тепловой удар.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Украине уже больше недели стоит чрезвычайная жара: в течение июля синоптики фиксировали близкие к максимальным, а иногда и рекордные температуры. А в ближайшие дни температура воздуха будет прогреваться до +40 градусов и выше.

Из-за высокой температуры воздуха повысился риск получить тепловой удар. В Министерстве здравоохранения дали советы, как его распознать и что делать, если он все же случился.

В частности, наиболее распространенными признаками теплового удара является спутанность сознания, дезориентация, сильная головная боль, учащенное сердцебиение, повышение температуры тела.

Чтобы его избежать, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

В самые жаркие часы (с 10:00 до 16:00) избегайте прямых солнечных лучей и проводите время в тени или помещении. В это время также избегайте физических нагрузок.

Охлаждайте помещение. Для этого открывайте на ночь окна, а днем ​​наоборот закрывайте, также повесьте светоотражающую пленку.

Чаще принимайте прохладный душ.

Пейте воду или другие напитки без сахара и кофеина, даже если не испытываете жажды, избегайте употребления алкоголя.

Надевайте светлые просторные вещи из натуральных тканей.

Важно! Не оставляйте в закрытых автомобилях (даже с кондиционерами) детей и домашних животных. Если увидите маленького ребенка в автомобиле самого, немедленно вызывайте полицию и скорую помощь.

Если тепловой удар таки произошел, следуйте следующим советам:

Перейдите или перенесите пострадавшего в прохладное место.

Нормализуйте температуру тела человека, оборачивайте его холодными влажными полотенцами и ледяными пакетами.

Давайте пить воду, но небольшими порциями.

Следите за состоянием пострадавшего, а именно за его дыханием, пульсом и сознанием, до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что делать в случае солнечного ожога.

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