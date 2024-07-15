Конкурс на должности судей апелляционных судов: ВККС обнародует тестовые задания и варианты ответов

Квалификационная оценка начнется не ранее чем через 45 дней со дня открытия доступа кандидатам к тестовой базе.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила кандидатам, допущенным к квалификационному оценке конкурса на должности судей апелляционных судов, что на сайте ВККС будут опубликованы тестовые задания и варианты ответов на них с указанием правильного ответа для подготовки к квалификационному экзамену.

Ссылка на тестовую базу будет обнародована после завершения технической загрузки базы.

Что важно знать о тестовой базе, которая сегодня доступна всем кандидатам:

- Квалификационная оценка начнется НЕ РАНЬШЕ чем через 45 дней со дня открытия доступа кандидатам к тестовой базе. Точная дата будет определена позже.

- Тестовая база содержит более 12 000 вопросов и ответов к ним: 1000 вопросов общего блока и около 3000 вопросов по каждой юрисдикции. Ни один конкурсный отбор на должность судей в Украине не предлагал кандидатам тестовую базу для подготовки к квалификационному оцениванию!

– Тестовая база была разработана Национальной школой судей Украины при содействии проектов международной технической помощи и прошла двойное, в том числе внешнее рецензирование.

«Если в ходе подготовки к оценке Вы заметите недостатки или будете иметь замечания к тестовым вопросам или ответам к ним, пожалуйста, расскажите нам об этом, направив письмо на наш адрес [email protected]», - заявили в ВККС.

Ранее Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщала, что исключены отдельные вопросы из перечня тестовых вопросов для проведения экзаменов в рамках квалификационной оценки судей местных и апелляционных судов.

Напомним, что 19 июня 2024 года ВККС назначила экзамен в рамках процедуры квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности и в связи с наложением дисциплинарного взыскания для 105 судей местных и апелляционных судов

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