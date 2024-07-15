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После обновления БЭБ сможет «дать по рукам» другим органам, сейчас расследующим экономические преступления – Гетманцев

12:31, 15 июля 2024
БЭБ станет единственным органом, который будет расследовать экономические преступления, будет иметь доверие «белого» бизнеса и вызывать страх тех, кто привык обходить закон – Гетманцев о реформе.
После обновления БЭБ сможет «дать по рукам» другим органам, сейчас расследующим экономические преступления – Гетманцев
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Бюро экономической безопасности после обновления сможет «дать по рукам» другим органам, сейчас расследующим экономические преступления. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Укринформ.

«В рамках нынешней программы сотрудничества с МВФ, рассчитанной до 2027 года, мы имеем 37 структурных маяков, только 14 из которых пока не выполнены. Причем два из них – это наши новые обязательства, касающиеся реформирования Таможни и изменений в законодательство (Уголовный процессуальный кодекс) о САП.

Следующий транш от МВФ ожидаем в сентябре, это $1,1 млрд. Уверенно смотрим на перспективы его получения, потому что на самом деле для успешного пересмотра осталось выполнить не так много внесенных в Меморандум обязательств.

Речь идет о законе по реформированию БЭБ, который уже принят и обнародован. То есть этого структурного маяка Украина уже достигла» - отметил он.

«Реформирование БЭБ – очень яркий пример того, что такое структурный маяк и почему его исполнение – в наших интересах. Эффективное, прозрачное Бюро экономической безопасности – это то, что нужно стране. Нам очень необходим единственный правоохранительный орган в области экономики. Без дублирования функций расследования экономических преступлений другими институтами – СБУ, Нацполом и даже ГБР. Это реформа, которую мы обещали бизнесу еще в 2019 году и которая с первой попытки, к сожалению, не удалась. Но мы, безусловно, доведем дело до конца. Потому что это нужно и бизнесу, и обществу, и государству, без этого побороть экономическую «тень» нам не удастся.

Бюро станет единственным органом, который будет расследовать экономические преступления, ему будет доверять «белый» законопослушный бизнес и оно будет вызывать страх тех, кто привык обходить закон. В свое время бывший налоговый милиционер первым возглавил этот орган. Это была ошибка, помешавшая реформе, сведя ее к элементарному изменению вывесок. Власти признали эту ошибку и обновили законодательство, предусмотрев дополнительные предохранители от ее повторения» - подчеркнул Гетманцев.

Что касается судьбы других структур, которые сейчас так активно борются с экономическими преступлениями, то, как указал председатель Комитета, ситуация абсолютно неудовлетворительна.

«Борьбой» (в кавычках) с экономическими преступлениями занимается куча государственных структур. И очень сложно бывает выяснить, действительно ли они препятствуют преступлениям, или (некоторые из них) принимают в них участие. Расследования занимаются СБУ, Национальная полиция, ГБР… Казалось бы, где Государственное бюро расследований, а где экономические преступления? Где ГБР, а где игорный бизнес или спиртзаводы? Этот институт должен расследовать преступления и правонарушения должностных лиц. Но нет. Правоохранители наперегонки бегут с обысками в бизнес, будто там «медом помазаны». И это недопустимо.

Но системно остановить такую ​​практику поможет только обновленный БЭБ – как независимый и сильный институт с исключительными полномочиями и функциями. До сих пор из-за несостоятельности Бюро сконцентрировать в одних руках все расследования экономических преступлений, «смежники» имели определенные основания для того, чтобы действовать. Часто – по своему усмотрению и с собственным интересом.

Как только увидим, что Бюро экономической безопасности превращается в сильную структуру, способную выполнить соответствующие задачи, практика «семи нянек» или надзирателей над бизнесом должна прекратиться, каждый правоохранительный орган должен, что делать в пределах собственных полномочий, по своим направлениям.

БЭБ, кстати, уже предпринимал определенные шаги в нужном направлении еще до принятия нового закона. Мне очень импонирует, например, их позиция относительно нелегального табака. Они действительно прекратили массовое незаконное производство табачных изделий в Украине.

Если увидим, что Бюро состоялось и ведет такую ​​же системную работу по другим направлениям, считаю, на политическом уровне нужно «дать по рукам» остальные органы, которые берутся за расследование экономических преступлений», - отметил Гетманцев.

Также, по его словам, до октября Верховная Рада намерена принять необходимый закон для реформы Государственной таможенной службы. «Тогда до декабря будет сформирована комиссия. И уже в начале следующего года Таможня получит нового руководителя. Дальше, как и у БЭБ, будет 18 месяцев на аттестацию всего персонала» - подытожил он.

Автор: Наталя Мамченко 

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