Требовал с подчиненных 10 000 грн за отгул на сушу: задержали одного из командиров судна ВМС

В месяц он мог зарабатывать на отгулах моряков не менее 150 тысяч гривен.

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило, что разоблачило командира отделения на одном из судов ВМС Украины, который без взятки не отпускал подчиненных на берег. Ему уже сообщили о подозрении, передает официальный сайт Бюро.

Для того чтобы уйти в законный выходной с судна, подчиненные должны были уплатить ему 10 тыс. гривен. По оперативным данным, так он мог зарабатывать на отгулах моряков не менее 150 тысяч гривен в месяц.

«9 июля 2024 года стражи порядка задержали фигуранта при получении очередной оплаты в сумме 1 тыс. долларов США. Эти деньги он получил от подчиненного за возможность в течение месяца ходить по выходным на сушу», - сообщили в ГБР.

Военнослужащему сообщили о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды. Также ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 182 тыс грн.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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