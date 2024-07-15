Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уходит в отставку вместе с правительством

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас подала в отставку. Об этом сообщает ERR.
Она передала заявление об отставке президенту Алару Карису.
Также во время внеочередного заседания в отставку дел возглавляемое Каллас правительство.
Указывается, что она продолжит исполнять обязанности премьер-министра до вступления в должность нового правительства.
В частности, Кайя Каллас выразила надежду на то, что новое правительство сформируют быстро.
Как известно, Каллас занимала должность премьера с января 2021 года.
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