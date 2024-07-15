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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уходит в отставку вместе с правительством

12:28, 15 июля 2024
Она продолжит исполнять обязанности премьер-министра до вступления в должность нового правительства.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уходит в отставку вместе с правительством
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Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас подала в отставку. Об этом сообщает ERR.

Она передала заявление об отставке президенту Алару Карису.

Также во время внеочередного заседания в отставку дел возглавляемое Каллас правительство.

Указывается, что она продолжит исполнять обязанности премьер-министра до вступления в должность нового правительства.

В частности, Кайя Каллас выразила надежду на то, что новое правительство сформируют быстро.

Как известно, Каллас занимала должность премьера с января 2021 года.

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