Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уходит в отставку вместе с правительством

Она продолжит исполнять обязанности премьер-министра до вступления в должность нового правительства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас подала в отставку. Об этом сообщает ERR.

Она передала заявление об отставке президенту Алару Карису.

Также во время внеочередного заседания в отставку дел возглавляемое Каллас правительство.

Указывается, что она продолжит исполнять обязанности премьер-министра до вступления в должность нового правительства.

В частности, Кайя Каллас выразила надежду на то, что новое правительство сформируют быстро.

Как известно, Каллас занимала должность премьера с января 2021 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.