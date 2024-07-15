Премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас йде у відставку разом з урядом

Вона продовжить виконувати обов'язки прем'єр-міністра до вступу на посаду нового уряду.

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Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас подала у відставку. Про це повідомляє ERR.

Вона передала заяву про відставку президенту Алару Карісу.

Також під час позачергового засідання у відставку подів очолюваний Каллас уряд.

Вказується, що вона продовжить виконувати обов'язки прем'єр-міністра до вступу на посаду нового уряду.

Зокрема, Кая Каллас висловила сподівання на те, що новий уряд сформують швидко.

Як відомо, Каллас обіймала посаду прем'єра із січня 2021 року.

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