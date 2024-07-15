Вимагав з підлеглих 10 000 грн за відгул на сушу: затримали одного з командирів судна ВМС

В місяць він міг заробляти на відгулах моряків не менше 150 000 гривень.

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило, що викрило командира відділення на одному з суден ВМС України, який без хабаря не відпускав підлеглих на берег. Наразі йому повідомили про підозру, передає офіційний сайт Бюро.

Для того, щоб піти у законний вихідний з судна, підлеглі мали сплатити йому 10 тис. гривень. За оперативними даними, так він міг заробляти на відгулах моряків не менше 150 тис. гривень в місяць.

«9 липня 2024 року правоохоронці затримали фігуранта під час одержання чергової оплати у сумі 1 тис. доларів США. Ці гроші він отримав від підлеглого за можливість протягом місяця ходити у вихідні на сушу», - повідомили у ДБР.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди. Також йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у 182 тис грн.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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