Після оновлення БЕБ зможе «дати по руках» іншим органам, які зараз розслідують економічні злочини – Гетманцев

БЕБ стане єдиним органом, який розслідуватиме економічні злочини, матиме довіру «білого» бізнесу і викликатиме острах тих, хто звик обходити закон – Гетманцев про реформу.

Бюро економічної безпеки після оновлення зможе «дати по руках» іншим органам, які зараз розслідують економічні злочини. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Укрінформ.

«В межах нинішньої програми співпраці з МВФ, яка розрахована до 2027 року, ми маємо 37 структурних маяків, лише 14 з яких наразі не виконано. Причому, два з них – це наші нові зобов’язання, що стосуються реформування Митниці та змін до законодавства (Кримінального процесуального кодексу) про САП.

Наступний транш від МВФ очікуємо у вересні, це $1,1 млрд. Впевнено дивимося на перспективи його отримання, бо насправді для успішного перегляду залишилося виконати не так багато внесених до Меморандуму зобов’язань.

Ідеться про закон з реформування БЕБ, який вже ухвалено й оприлюднено. Тобто, цього структурного маяка Україна вже досягла» - зазначив він.

«Реформування БЕБ – дуже яскравий приклад того, що таке структурний маяк і чому його виконання – в наших інтересах. Ефективне, прозоре Бюро економічної безпеки – це те, що потрібно країні. Нам дуже потрібен єдиний правоохоронний орган в галузі економіки. Без дублювання функцій розслідування економічних злочинів іншими інституціями – СБУ, Нацполом та навіть ДБР. Це реформа, яку ми обіцяли бізнесу ще 2019 року і яка з першої спроби, на жаль, не вдалася. Але ми, безперечно, доведемо справу до кінця. Бо це потрібно і бізнесу, і суспільству, і державі, без цього побороти економічну «тінь» нам не вдасться.

Бюро стане єдиним органом, який розслідуватиме економічні злочини, воно матиме довіру «білого» законослухняного бізнесу й викликатиме острах тих, хто звик обходити закон. Свого часу колишній податковий міліціонер першим очолив цей орган. То була помилка, яка завадила реформі, звівши її до елементарної зміни вивісок. Влада визнала цю помилку і оновила законодавство, передбачивши додаткові запобіжники від її повторення» - підкреслив Гетманцев.

Стосовно долі інших структур, котрі зараз так активно «борються» з економічними злочинами, то, як вказав голова Комітету, «ситуація абсолютно незадовільна».

«Боротьбою» (в лапках) з економічними злочинами займається купа державних структур. І дуже складно буває з’ясувати, чи вони справді перешкоджають злочинам, чи (деякі з них) беруть в них участь. Розслідуваннями займаються СБУ, Національна поліція, ДБР… Здавалося б, де Державне бюро розслідувань, а де економічні злочини? Де ДБР, а де гральний бізнес чи спиртзаводи? Ця інституція має розслідувати злочини й правопорушення посадових осіб. Але ні. Правоохоронці наввипередки біжать з обшуками до бізнесу, ніби там «медом помазано». І це неприпустимо.

Але системно зупинити таку практику допоможе лише оновлений БЕБ – як незалежна і сильна інституція з виключними повноваженнями та функціями. Дотепер же через неспроможність Бюро сконцентрувати в одних руках усі розслідування економічних злочинів, «суміжники» мали певні підстави для того, щоб діяти. Часто – на власний розсуд і з власним інтересом.

Щойно побачимо, що Бюро економічної безпеки перетворюється на сильну структуру, спроможну виконати відповідні завдання, практика «семи няньок» чи наглядачів над бізнесом повинна припинитися, кожен правоохоронний орган має, що робити в межах власних повноважень, за своїми напрямами.

БЕБ, до речі, вже робив певні кроки в потрібному напрямі ще до ухвалення нового закону. Мені дуже імпонує, приміром, їхня позиція щодо нелегального тютюну. Вони справді припинили масове незаконне виготовлення тютюнових виробів в Україні.

Якщо побачимо, що Бюро відбулося й веде таку ж системну роботу за іншими напрямами, вважаю, на політичному рівні треба «дати по руках» решті органів, які беруться за розслідування економічних злочинів» - зазначив Гетманцев.

Також, за його словами, до жовтня Верховна Рада планує ухвалити необхідний закон для реформи Державної митної служби. «Тоді до грудня буде сформовано комісію. І вже на початку наступного року Митниця отримає нового керівника. Далі, як і в БЕБ, буде 18 місяців на атестацію всього персоналу» - підсумував він.

Автор: Наталя Мамченко

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