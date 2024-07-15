Конкурс на посади суддів апеляційний судів: ВККС оприлюднить тестові завдання та варіанти відповідей

Кваліфікаційне оцінювання розпочнеться не раніше ніж через 45 днів з дня відкриття доступу кандидатам до тестової бази.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила кандидатам, яких допущено до кваліфікаційного оцінювання конкурсу на посади суддів апеляційний судів, що на сайті ВККС будуть опубліковані тестові завдання та варіанти відповідей на них із зазначенням правильної відповіді для підготовки до кваліфікаційного іспиту.

Посилання на тестову базу буде оприлюднено після завершення технічного завантаження бази.

Що важливо знати про тестову базу, яка від сьогодні доступна всім кандидатам:

- Кваліфікаційне оцінювання розпочнеться НЕ РАНІШЕ ніж через 45 днів з дня відкриття доступу кандидатам до тестової бази. Точна дата буде визначена пізніше.

- Тестова база містить більше 12 000 питань і відповідей до них: 1000 питань загального блоку та близько 3000 питань по кожній юрисдикції. Жоден конкурсний відбір на посаду суддів в Україні не пропонував кандидатам тестову базу для підготовки до кваліфікаційного оцінювання!

- Тестова база була розроблена Національної школою суддів України за сприяння проєктів міжнародної технічної допомоги та пройшла подвійне, зокрема зовнішнє рецензування.

«Якщо у ході підготовки до оцінювання Ви помітите недоліки чи матимете зауваження до тестових питань чи відповідей до них, будь ласка, розкажіть нам про це, направивши листа на нашу адресу [email protected]», - заявили у ВККС.

Раніше Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомляла, що виключено окремі запитання з переліків тестових запитань для проведення іспитів у межах кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів.

Нагадаємо, що 19 червня 2024 року ВККС призначила іспит у межах процедури кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді та у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення для 105 суддів місцевих та апеляційних судів.

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