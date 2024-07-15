Сильна спека в Україні: як уникнути перегріву організму

Через високу температуру повітря підвищився ризик отримати тепловий удар.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

В Україні вже понад тиждень стоїть надзвичайна спека: упродовж липня синоптики фіксували близькі до максимальних, а подекуди й рекордні температури. Найближчими днями температура повітря прогріватиметься до +40 градусів і вище.

Через високу температуру повітря підвищився ризик отримати тепловий удар. У Міністерстві охорони здоров’я дали поради, як його розпізнати та що робити, якщо він все ж стався.

Зокрема, найпоширенішими ознаками теплового удару є сплутаність свідомості, дезорієнтація, сильний головний біль, прискорене серцебиття, підвищення температури тіла тощо.

Щоб його уникнути, необхідно дотримуватися таких рекомендацій:

У найспекотніші години (з 10:00 до 16:00) уникайте прямих сонячних променів і проводьте час у тіні або приміщенні. В цей час також уникайте фізичних навантажень.

Охолоджуйте приміщення. Для цього відчиняйте на ніч вікна, а вдень — навпаки зачиняйте, також повісьте світловідбивну плівку.

Частіше приймайте прохолодний душ.

Пийте воду або інші напої без цукру та кофеїну, навіть якщо не відчуваєте спраги, уникайте вживання алкоголю.

Одягайте світлі просторі речі з натуральних тканин.

Важливо! Не залишайте в зачинених автомобілях (навіть із кондиціонерами) дітей і домашніх тварин. Якщо побачите малу дитину в автомобілі саму, негайно викликайте поліцію і швидку допомогу.

Якщо тепловий удар таки стався, дотримуйтеся наведених нижче порад:

Перейдіть або перенесіть постраждалого у прохолодне місце.

Нормалізуйте температуру тіла людини, обгортайте її прохолодними вологими рушниками та льодяними пакетами.

Давайте пити воду, але невеликими порціями.

Стежте за станом постраждалого, а саме за його диханням, пульсом і свідомістю, до прибуття бригади швидкої медичної допомоги.

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