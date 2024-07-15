Сильна спека в Україні: як уникнути перегріву організму

В Україні вже понад тиждень стоїть надзвичайна спека: упродовж липня синоптики фіксували близькі до максимальних, а подекуди й рекордні температури. Найближчими днями температура повітря прогріватиметься до +40 градусів і вище.
Через високу температуру повітря підвищився ризик отримати тепловий удар. У Міністерстві охорони здоров’я дали поради, як його розпізнати та що робити, якщо він все ж стався.
Зокрема, найпоширенішими ознаками теплового удару є сплутаність свідомості, дезорієнтація, сильний головний біль, прискорене серцебиття, підвищення температури тіла тощо.
Щоб його уникнути, необхідно дотримуватися таких рекомендацій:
Важливо! Не залишайте в зачинених автомобілях (навіть із кондиціонерами) дітей і домашніх тварин. Якщо побачите малу дитину в автомобілі саму, негайно викликайте поліцію і швидку допомогу.
Якщо тепловий удар таки стався, дотримуйтеся наведених нижче порад:
Раніше повідомлялося, що робити у випадку сонячного опіку.
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