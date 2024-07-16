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Дела, рассмотренные по основаниям существования исключительной правовой проблемы и необходимости отступления от заключения ВС: обзор практики БП ВС

12:22, 16 июля 2024
В дайджесте помещен ряд полезных правовых выводов Большой Палаты Верховного Суда.
Дела, рассмотренные по основаниям существования исключительной правовой проблемы и необходимости отступления от заключения ВС: обзор практики БП ВС
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Верховный Суд обнародовал дайджест судебной практики Большой Палаты ВС (решения, внесенные в ЕГРСР за май – июнь 2024 г.).

В дайджесте содержатся правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда, в частности, относительно:

- отсутствие у суда полномочий для признания несчастного случая связанным с производством;

- порядка кассационного обжалования судебного решения лицом, которое его не обжаловало в апелляционном порядке;

- отсутствие оснований прекращения договора ипотеки в случае уступки права требования по основному и ипотечному обязательству в пользу разных лиц;

- увольнение и. о. руководителя предприятия из п. 2 ч. 1 в. 36 КЗоТ Украины в случае назначения нового и. о. руководителя;

- последствий пропуска срока для подачи заявления о пересмотре заочного решения;

- обеспечение иска путем наложения ареста на имущество в спорах неимущественного характера, решения в которых в случае удовлетворения иска не подлежат принудительному исполнению.

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