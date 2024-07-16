Дела, рассмотренные по основаниям существования исключительной правовой проблемы и необходимости отступления от заключения ВС: обзор практики БП ВС

Верховный Суд обнародовал дайджест судебной практики Большой Палаты ВС (решения, внесенные в ЕГРСР за май – июнь 2024 г.).
В дайджесте содержатся правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда, в частности, относительно:
- отсутствие у суда полномочий для признания несчастного случая связанным с производством;
- порядка кассационного обжалования судебного решения лицом, которое его не обжаловало в апелляционном порядке;
- отсутствие оснований прекращения договора ипотеки в случае уступки права требования по основному и ипотечному обязательству в пользу разных лиц;
- увольнение и. о. руководителя предприятия из п. 2 ч. 1 в. 36 КЗоТ Украины в случае назначения нового и. о. руководителя;
- последствий пропуска срока для подачи заявления о пересмотре заочного решения;
- обеспечение иска путем наложения ареста на имущество в спорах неимущественного характера, решения в которых в случае удовлетворения иска не подлежат принудительному исполнению.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.