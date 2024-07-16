Справи, розглянуті з підстав існування виключної правової проблеми та з необхідності відступу від висновку ВС: огляд практики ВП ВС

У дайджесті вміщено низку корисних правових висновки Великої Палати Верховного Суду.

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Верховний Суд оприлюдни дайджест судової практики Великої Палати ВС (рішення, внесені до ЄДРСР за травень – червень 2024 року).

У дайджесті вміщено правові висновки Великої Палати Верховного Суду, зокрема, щодо:

- відсутності в суду повноважень для визнання нещасного випадку таким, що пов’язаний із виробництвом;

- порядку касаційного оскарження судового рішення особою, яка його не оскаржувала в апеляційному порядку;

- відсутності підстав припинення договору іпотеки в разі відступлення права вимоги за основним та іпотечним зобов’язанням на користь різних осіб;

- звільнення в. о. керівника підприємства на підставі п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП України у разі призначення нового в. о. керівника;

- наслідків пропуску строку для подання заяви про перегляд заочного рішення;

- забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно у спорах немайнового характеру, рішення в яких у разі задоволення позову не підлягатимуть примусовому виконанню.

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