Рада приняла законопроект об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения

Парламент принял во втором чтении евроинтеграционный законопроект об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения.

16 июля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №11355 об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения.

За документ проголосовали 256 народных депутатов.

Целью законопроекта является установление правовых и организационных основ предотвращения, уменьшения и контроля промышленного загрязнения для обеспечения защиты окружающей природной среды и конституционных прав на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду путем внедрения интегрированного разрешения окружающей среды.

Законопроектом предусмотрено определение основных требований к интегрированному окружающей разрешению, перечень видов деятельности, требующих его получения, процедуру выдачи, основания отказа в выдаче, основания и порядок отзыва интегрированного окружающей разрешения, требования по обязательному применению лучших доступных технологий и методов управления, мониторингу выбросов и контроля соблюдения условий интегрированного разрешения.

Документ также предусматривает внедрение интегрированных подходов в вопросах разрешительной деятельности и контроля промышленного загрязнения на основе применения наилучших доступных технологий и методов управления согласно Директиве 2010/75/ЕС Европейского Парламента и Совета от 24.11.2010 о промышленных выбросах (интегрированном предотвращении и контроле загрязнений).

Реализация Закона будет способствовать улучшению состояния окружающей среды, обеспечению экологической безопасности и поддержанию экологического равновесия на территории Украины.

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