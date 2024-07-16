Верховная Рада освободила от пошлины и НДС ввоз в Украину оборудования для энергетики

Теперь энергооборудование можно ввозить без пошлин и налога на добавленную стоимость.

Верховная Рада 16 июля хвалила законопроекты, предусматривающие освобождение от пошлин и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики.

В частности, парламент в целом принял законопроекты №11258 и 11259 об отмене налоговых и таможенных пошлин для производства в и/или ремонте машин механизированного разминирования.

В документах есть правки об освобождении от пошлин и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики.

Это касается:

электрогенераторного оборудования;

оборудование для ветровой и солнечной генерации;

аккумуляторов (кроме аккумуляторов малой мощности);

оборудование для противоминной деятельности;

оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам.

Ко второму чтению в законопроекты добавили тактические наушники, радиоэлектронные средства борьбы с БПЛА.

«Украина — самая заминированная страна в мире, нам нужно увеличивать производство саперной техники и машин для разминирования. Закон освобождает от НДС и таможенных пошлин операции по ввозу товаров для производства и ремонта машин механизированного разминирования», — отметила народная депутат Ирина Геращенко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.