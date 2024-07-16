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Верховная Рада освободила от пошлины и НДС ввоз в Украину оборудования для энергетики

14:46, 16 июля 2024
Теперь энергооборудование можно ввозить без пошлин и налога на добавленную стоимость.
Верховная Рада освободила от пошлины и НДС ввоз в Украину оборудования для энергетики
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Верховная Рада 16 июля хвалила законопроекты, предусматривающие освобождение от пошлин и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики.

В частности, парламент в целом принял законопроекты №11258 и 11259 об отмене налоговых и таможенных пошлин для производства в и/или ремонте машин механизированного разминирования.

В документах есть правки об освобождении от пошлин и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики.

Это касается:

  • электрогенераторного оборудования;
  • оборудование для ветровой и солнечной генерации;
  • аккумуляторов (кроме аккумуляторов малой мощности);
  • оборудование для противоминной деятельности;
  • оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам.

Ко второму чтению в законопроекты добавили тактические наушники, радиоэлектронные средства борьбы с БПЛА.

«Украина — самая заминированная страна в мире, нам нужно увеличивать производство саперной техники и машин для разминирования. Закон освобождает от НДС и таможенных пошлин операции по ввозу товаров для производства и ремонта машин механизированного разминирования», — отметила народная депутат Ирина Геращенко.

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