Оставил авто у входа в станцию метро: в Киеве наказали «героя парковки»

В столице привлекли к ответственности водителя, который автомобилем заблокировал движение пешеходам.

В Шевченковском районе Киева наказали водителя, который запарковал свое транспортное средство Audi у входа в станцию ​​метро «Лукьяновская».

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы установили кормчего, вынесли на него постановление по ч. 3 ст. 122 (Нарушение правил остановки и стоянки) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 15.10 (д) ПДД, запрещается стоянка в местах, где стоящее транспортное средство сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов.

Ранее в Киеве наказали «героя парковки» на Volvo, который заблокировал движение пешеходам.

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