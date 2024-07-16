Залишив авто біля входу у станцію метро: у Києві покарали «героя паркування»

У столиці притягнули до відповідальності водія, який автівкою заблокував рух пішоходам.

У Шевченківському районі Києва покарали водія, який запаркував транспортний засіб Audi біля входу у станцію метро «Лук'янівська».

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори встановили керманича, винесли на нього постанову за ч. 3 ст. 122 (Порушення правил зупинки та стоянки) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 15.10 (д) ПДР, забороняється стоянка у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів.

Раніше у Києві покарали «героя паркування» на Volvo, який заблокував рух пішоходам.

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