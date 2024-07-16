Під мита Євросоюзу можуть потрапити українська курятина, кукурудза й мед

З цих категорій найближче всього до перевищення квот знаходиться мед: експорт цього продукту сягає 89% від ліміту.

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Декілька українських продуктів можуть потрапити під мита Євросоюзу. Про це заявив єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський.

Зокрема, країна наблизилась до лімітів на постачання до ЄС курятини, кукурудзи й меду.

З цих категорій найближче всього до перевищення квот знаходиться мед: експорт цього продукту сягає 89% від ліміту. Щодо кукурудзи та курятини — показники становлять 67% та 59% відповідно.

Як відомо, за чинним регламентом передбачається механізм «екстреного гальмування» для окремих категорій продуктів.

Він повинен спрацювати автоматично, якщо обсяги імпорту досягнуть середньорічного імпорту, зареєстрованого між 1 липня 2021-го та 31 грудня 2023 року.

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