5-7 хвилин на одну людину: нардеп Юрій Камельчук повідомив реалії проходження ВЛК

Нардеп Юрій Камельчук наголосив, що неналежне проходження ВЛК обертається подвійною проблемою для держави.

Народний депутат Юрій Камельчук повідомив, що у частині випадків на проходження військово-лікарської комісії витрачається приблизно 5-7 хвилин. Про це він сказав у коментарі телеканалу novyny.live.

За його словами, через неналежний медогляд потім виникають проблеми, як для людини, а також для війська і для держави. Коли з набутою хворобою людина іде до війська, а потім з ускладненими повертається на ВЛК до госпіталів, потім через це іде на демобілізацію, отримує додаткову військову інвалідність, що передбачає додаткове фінансування.

«Неефективний боєць для командира - це проблема, це більше тягар», - сказав він, а також додав, що неналежне ВЛК обертається подвійною проблемою для держави.

Нагадаємо, у Міноборони стверджують, що ТЦК не може вимагати проходження ВЛК при явці особи для оновлення даних.

Також «Судово-юридична газета» писала, що суд виніс вирок чоловіку, який не прибував на виклик до ТЦК за повісткою і не хотів проходити ВЛК.

Ще ми писали, що суд визнав дії ТЦК з мобілізації чоловіка, який не досяг мобілізаційного віку, правомірними.

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