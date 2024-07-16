5-7 минут на одного человека: нардеп Юрий Камельчук сообщил реалии прохождения ВВК

Нардеп Юрий Камельчук подчеркнул, что ненадлежащее прохождение ВВК оборачивается двойной проблемой для государства.

Народный депутат Юрий Камельчук сообщил, что в части случаев на прохождение военно-врачебной комиссии уходит примерно 5-7 минут. Об этом он сказал в комментарии телеканалу novyny.live.

По его словам, из-за ненадлежащего медосмотра потом возникают проблемы, как для человека, а также для войска и для государства. Когда с приобретенной болезнью человек идет в армию, а затем с осложненными возвращается на ВВК в госпиталь, затем из-за этого идет на демобилизацию, получает дополнительную военную инвалидность, которая предусматривает дополнительное финансирование.

«Неэффективный боец ​​для командира – это проблема, это больше бремя», – сказал он, а также добавил, что ненадлежащее ВВК оборачивается двойной проблемой для государства.

Напомним, в Минобороны утверждают, что ТЦК не может требовать прохождения ВЛК при явке лица для обновления данных.

Еще «Судебно-юридическая газета» писала, что суд вынес приговор мужчине, который не прибывал по вызову в ТЦК по повестке и не хотел проходить ВЛК.

Также мы писали, что суд признал действия ТЦК по мобилизации мужчины, не достигшего мобилизационного возраста, правомерными.

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