Роберту Мецолу избрали президентом Европарламента на новый срок

Она будет возглавлять Европарламент еще два с половиной года.

Евродепутаты нового созыва в первом туре выборов переизбрали Роберту Мецолу президентом Европейского парламента. Об этом идет речь на сайте ЕП.

Всего в голосовании за президента Европарламента принимали участие 623 депутата. За Мецолу отдали 562 голоса. Таким образом, Роберта Мецола победила в первом же туре абсолютным большинством.

Она будет возглавлять Европарламент еще два с половиной года.

Как известно, в 2022 году 43-летняя Мецола стала самой молодой политикой, которую возглавила Европейский парламент, а также первой мальтийкой на этом посту и первой женщиной за последние два десятилетия.

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