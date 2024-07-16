Практика судов
  1. В мире

Роберту Мецолу избрали президентом Европарламента на новый срок

14:10, 16 июля 2024
Она будет возглавлять Европарламент еще два с половиной года.
Роберту Мецолу избрали президентом Европарламента на новый срок
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Евродепутаты нового созыва в первом туре выборов переизбрали Роберту Мецолу президентом Европейского парламента. Об этом идет речь на сайте ЕП.

Всего в голосовании за президента Европарламента принимали участие 623 депутата. За Мецолу отдали 562 голоса. Таким образом, Роберта Мецола победила в первом же туре абсолютным большинством.

Она будет возглавлять Европарламент еще два с половиной года.

Как известно, в 2022 году 43-летняя Мецола стала самой молодой политикой, которую возглавила Европейский парламент, а также первой мальтийкой на этом посту и первой женщиной за последние два десятилетия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Офицеров, лишенных воинского звания в дисциплинарном порядке, смогут восстановить в звании при положительной аттестации – принят закон

Верховная Рада приняла закон, позволяющий восстановить военнослужащих в предыдущем воинском звании.

Часы больше переводить не будут – парламент принял закон

Верховная Рада приняла в целом многострадальный закон о прекращении практики перевода часов на летнее или зимнее время.

Выписка из ЕРДР не может заменить постановление о назначении прокурора или следователя – позиция Верховного Суда

Адвокат указал, что досудебное расследование осуществлено неуполномоченными лицами, поскольку в материалах производства отсутствует постановление о назначении группы следователей, а ссылка в приговоре суда первой инстанции на выдержки из ЕРДР относительно информации о создании группы следователей беспочвенна.

Определяющим признаком электронного документа является отсутствие жесткой привязки к конкретному материальному носителю – Верховный Суд

Все экземпляры электронного документа, количество которых не ограничено, имеют статус оригинала и могут отличаться только по времени создания, указал Верховный Суд.

Экономическое бронирование уже существует – критерий иностранного финансирования применяют для бронирования ОО, а критерий зарплаты и уплаты налогов – для отдельных предприятий

Бронирование общественных организаций по критерию наличия иностранного финансирования поднимает вопрос, почему некоторые ОО выступают против экономического бронирования.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду