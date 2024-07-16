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Выписка из ЕРДР не может заменить постановление о назначении прокурора или следователя – позиция Верховного Суда

13:53, 16 июля 2024
Адвокат указал, что досудебное расследование осуществлено неуполномоченными лицами, поскольку в материалах производства отсутствует постановление о назначении группы следователей, а ссылка в приговоре суда первой инстанции на выдержки из ЕРДР относительно информации о создании группы следователей беспочвенна.
Выписка из ЕРДР не может заменить постановление о назначении прокурора или следователя – позиция Верховного Суда
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Выписка из ЕРДР не может заменить постановление руководителя соответствующего органа прокуратуры о назначении прокурора или группы прокуроров или постановление руководителя соответствующего органа досудебного расследования о назначении следователя или группы следователей, которые будут осуществлять полномочия прокуроров или следователей в конкретном уголовном производстве, поскольку она не является уголовно-процессуальным решением, которое порождает указанные правовые последствия в уголовном производстве. Об этом указал Верховный Суд в постановлении от 15 мая 2024 года по делу №758/6173/22.

Так, местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал виновным и осудил лицо по ч. 1 ст. 129 УК, ч. 1 ст. 263 УК.

В кассационной жалобе защитник утверждает, что досудебное расследование по данному уголовному производству осуществлено неуполномоченными лицами, поскольку в материалах производства отсутствует постановление о назначении группы следователей, а ссылка в приговоре суда первой инстанции на выдержки из ЕРДР относительно информации о создании группы следователей беспочвенна.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил решения судов предыдущих инстанций и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции. В обоснование позиции КУС указывает, что заключение суда первой инстанции о том, что выписка из ЕРДР может заменить соответствующее постановление, поскольку оно не является уголовно-процессуальным решением, которое порождает указанные правовые последствия в конкретном уголовном производстве необоснованно, учитывая такое.

Как усматривается из материалов уголовного производства, суд первой инстанции, отклоняя доводы защитника о признании недопустимыми доказательств, полученных неуполномоченными следователями, поскольку отсутствует постановление уполномоченного лица, которым следователи были предназначены для осуществления досудебного расследования в этом производстве, указал, что сторона защиты свои отсутствия соответствующего постановления высказала только в судебных дебатах, а в ходе судебного разбирательства не заявляла ходатайство о истребовании постановления о назначении следователя или группы следователей, а потому суд сослался на данные выписки из ЕРДР, в которых указаны следователи, уполномоченные на осуществление досудебного расследования в этом уголовном производстве

Согласно п. 1 главы 2 Положения об ЕРДР, порядке его формирования и ведения, утвержденного приказом Генерального прокурора от 30.06.2020 №298, в Реестр вносятся сведения, в том числе, о фамилии, имени, отчестве руководителя органа прокуратуры, прокурора, руководителя органа досудебного расследования, следователя, детектива, руководителя органа дознания, дознавателя (уполномоченного лица других подразделений), который внес сведения в Реестр и/или начал досудебное расследование и/или досудебное расследование или процессуальное руководство.

Выписка из ЕРДР – это сгенерированный программными средствами ведения Реестра документ, удостоверяющий факт регистрации в Реестре сведений об уголовном правонарушении, полученных по определенным в пункте 3 главы 2 Положений параметрам, которые являются актуальными на момент его формирования.

Следовательно, выписка из ЕРДР не может заменить постановление руководителя соответствующего органа прокуратуры о назначении прокурора или группы прокуроров или постановление руководителя соответствующего органа досудебного расследования о назначении следователя или группы следователей, которые будут осуществлять полномочия прокуроров или следователей в конкретном уголовном производстве, поскольку он не является уголовно- процессуальным решением, порождающим указанные правовые последствия в уголовном производстве.

То обстоятельство, что стороной защиты доводы по данному вопросу были высказаны на этапе судебных прений, а не ранее отдельным ходатайством, не может указывать на то, что этот вопрос стороной защиты не ставился перед судом.

Предоставление прокурором на стадии кассационного рассмотрения копии постановления о создании группы следователей в уголовном производстве не устраняет факт существенного нарушения местным судом указанных выше положений, на что суд апелляционной инстанции должного внимания не обратил.

Автор: Наталя Мамченко 

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Выписка из ЕРДР не может заменить постановление о назначении прокурора или следователя – позиция Верховного Суда

Адвокат указал, что досудебное расследование осуществлено неуполномоченными лицами, поскольку в материалах производства отсутствует постановление о назначении группы следователей, а ссылка в приговоре суда первой инстанции на выдержки из ЕРДР относительно информации о создании группы следователей беспочвенна.

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