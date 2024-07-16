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При каких условиях можно не начислять НДС на стоимость товаров, уничтоженных во время войны: ответ ГНС

21:35, 16 июля 2024
Подтверждение уничтожения или потери товаров вследствие наступления действия обстоятельств непреодолимой силы в период действия военного положения должно осуществляться из первички и при наличии сертификата о форс-мажорные обстоятельства.
При каких условиях можно не начислять НДС на стоимость товаров, уничтоженных во время войны: ответ ГНС
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Государственная налоговая служба разъяснила, каким образом документально подтвердить уничтожение (потери) товаров в результате действия обстоятельств непреодолимой силы в период действия военного, чрезвычайного положения.

Так, согласно п. 32-1 подразд. 2 разд. XX НКУ временно, в течение действия правового режима военного, чрезвычайного положения, не считаются использованными плательщиком НДС в необлагаемых НДС операциях или операциях, не являющихся хозяйственной деятельностью плательщика налога, товары, приобретенные в облагаемых НДС операциях, уничтожены (потеряны) вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы в период действия военного, чрезвычайного положения.

К приведенным в п. 32-1 подраздел. 2 разд. XX НКУ операций нормы п. 198.5 НКУ не применяются.

Согласно ч. 1 ст. 14-1 Закона Украины от 02.12.1997 № 671/97-ВР «О торгово-промышленных палатах в Украине» Торгово-промышленная палата Украины и уполномоченные ею региональные торгово-промышленные палаты удостоверяют форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы) о таких обстоятельствах в течение семи дней со дня обращения субъекта хозяйственной деятельности за себестоимостью.

Следовательно, подтверждение уничтожения (потери) товаров плательщика в результате наступления действия обстоятельств непреодолимой силы в период действия военного, чрезвычайного положения должно осуществляться на основании соответствующих первичных документов и при наличии сертификата о форс-мажорных обстоятельствах (обстоятельства непреодолимой силы).

В то же время, регулирование вопросов методологии бухгалтерского учета осуществляется Минфином, поэтому по вопросам оформления, отражения в первичных документах и ​​документального подтверждения уничтожения (потерь) товаров вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы в период действия военного, чрезвычайного положения налогоплательщику целесообразно обратиться в Министерство финансов Украины.

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