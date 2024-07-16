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За яких умов можна не нараховувати ПДВ на вартість товарів, знищених під час війни: відповідь ДПС

21:35, 16 липня 2024
Підтвердження знищення або втрати товарів внаслідок настання дії обставин непереборної сили у період дії воєнного стану має здійснюватися на підставі первинки та за наявності сертифіката про форс-мажорні обставини.
За яких умов можна не нараховувати ПДВ на вартість товарів, знищених під час війни: відповідь ДПС
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Державна податкова служба роз’яснила, яким чином документально підтвердити знищення (втрати) товарів внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного, надзвичайного стану.

Так, відповідно до п. 32-1 підрозд. 2 розд. XX ПКУ тимчасово, протягом дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, не вважаються використаними платником ПДВ в неоподатковуваних ПДВ операціях або операціях, що не є господарською діяльністю платника податку, товари, придбані в оподатковуваних ПДВ операціях, знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного, надзвичайного стану.

До наведених у п. 32-1 підрозд. 2 розд. XX ПКУ операцій норми п. 198.5 ПКУ не застосовуються.

Згідно з ч. 1 ст. 14-1 Закону України від 02.12.1997 № 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні» Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю.

Отже, підтвердження знищення (втрати) товарів платника внаслідок настання дії обставин непереборної сили у період дії воєнного, надзвичайного стану повинно здійснюватися на підставі відповідних первинних документів та за наявності сертифіката про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

Водночас регулювання питань методології бухгалтерського обліку здійснюється Мінфіном, тому з питань оформлення, відображення у первинних документах та документального підтвердження знищення (втрат) товарів внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного, надзвичайного стану платнику податку доцільно звернутися до Міністерства фінансів України.

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