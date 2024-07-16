У центрі Львова невідомий облився бензином та погрожував себе підпалити, відео

За попередніми даними, чоловік має претензії до правоохоронної системи та вироків судів, які щодо нього приймалися.

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Вдень 16 липня у Львові на площі Ринок невідомий чоловік облився бензином та погрожував себе підпалити. Відео поширюють в мережі

З чоловіком ведуть перемовини, на місце оперативно прибули ДСНС, поліція та швидка.

Директор департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради Євген Бойко зазначив, що чоловік має претензії до правоохоронної системи та вироків судів, які щодо нього приймалися.

За словами Бойка, чоловік прийшов просити допомоги у міського голови. На даний момент його переодягнули, загрози його життю немає.

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