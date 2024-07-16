Роберту Мецолу обрали президенткою Європарламенту на новий термін

Вона очолюватиме Європарламент ще два з половиною роки.

Євродепутати нового скликання у першому турі виборів переобрали Роберту Мецолу президенткою Європейського парламенту. Про це йдеться на сайті ЄП.

Загалом у голосуванні за президента Європарламенту брали участь 623 депутати. За Мецолу віддали 562 голосів. Таким чином Роберта Мецола перемогла у першому ж турі абсолютною більшістю.

Вона очолюватиме Європарламент ще два з половиною роки.

Як відомо, у 2022 році 43 річна Мецола стала наймолодшою політикинею, який очолила Європейський парламент, а також першою мальтійкою на цій посаді та першою жінкою за останні два десятиліття.

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