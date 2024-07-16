Под пошлины Евросоюза могут попасть украинская курятина, кукуруза и мед

Из этих категорий наиболее близко к превышению квот находится мед: экспорт этого продукта достигает 89% от лимита.

Иллюстративное фото из открытых источников

Несколько украинских продуктов могут попасть под таможенные пошлины Евросоюза. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.

В частности, страна приблизилась к лимитам на поставку в ЕС курятины, кукурузы и меда.

Из этих категорий наиболее близко к превышению квот находится мед: экспорт этого продукта достигает 89% от лимита. Относительно кукурузы и курятины показатели составляют 67% и 59% соответственно.

Как известно, по действующему регламенту предусматривается механизм экстренного торможения для отдельных категорий продуктов.

Он должен сработать автоматически, если объемы импорта достигнут среднегодового импорта, зарегистрированного между 1 июля 2021 и 31 декабря 2023 года.

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