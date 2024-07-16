Верховна Рада звільнила від мита та ПДВ ввезення в Україну обладнання для енергетики

Тепер енергообладнання можна ввозити без мита та податку на додану вартість.

Верховна Рада 16 липня хвалила законопроєкти, які передбачають звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики.

Зокрема, парламент в цілому ухвалив законопроєкти №11258 та 11259 щодо скасування податкових та митних зборів для виробництва в та/або ремонту машин механізованого розмінування.

У документах є правки про звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики.

Це стосується:

електрогенераторного обладнання;

обладнання для вітрової та сонячної генерації;

акумуляторів (крім акумуляторів малої потужності);

обладнання для протимінної діяльності;

обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.

До другого читання у законопроєкти додали тактичні навушники, радіоелектронні засоби боротьби з БПЛА.

«Україна — найбільш замінована країна у світі, нам потрібно збільшувати виробництво саперної техніки та машин для розмінування. Закон звільнює від ПДВ та мита операції з ввезення товарів для виробництва та ремонту машин механізованого розмінування», — зазначила народна депутатка Ірина Геращенко.

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