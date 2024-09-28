Практика судов
  1. В Украине

В Ровенской области автоцистерна с газом врезалась в блокпост, погиб полицейский — фото

13:41, 28 сентября 2024
Авария произошла на трассе Киев – Ковель – Ягодин.
В Ровенской области автоцистерна с газом врезалась в блокпост, погиб полицейский — фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 28 сентября, грузовик с цистерной врезался в блокпост в Ровенской области. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

Отмечается, что авария произошла примерно в 8:15 на трассе Киев – Ковель – Ягодин, на границе между Ровенской и Житомирской областями.

В результате ДТП погиб 40-летний полицейский. Еще два человека, 28-летний кинолог и 27-летний военнослужащий, получили тяжелые травмы. Сейчас они находятся в больнице.

64-летний водитель фуры получил незначительные телесные повреждения. Следователи задержали его.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, может ли быть обжаловано определение о разъяснении судебного решения или отказе в разъяснении в уголовном процессе

КУС ВС констатировал допущенное судьей апелляционного суда нарушение норм уголовного процессуального закона в связи с ограничением прав заявителя на апелляционное обжалование судебного решения.

Каждая покрываемая в социальном бюджете гривна – это средства, которые нам спонсируют международные партнеры – в правительстве объяснили причины замораживания соцстандартов в проекте бюджета на 2025 год

В свою очередь, глава Антикоррупционных комитетов Рады Анастасия Радина подчеркнула, что «23 миллиарда долларов по состоянию на данный момент непонятно откуда мы будем брать для покрытия даже тех расходов, которые уже заложены в этом бюджете, и это надо понимать».

Оставит ли новый министр агрополитики Виталий Коваль «закрытый клуб» в сфере назначения органов по сертификации сельхозтехники

Украина пытается привести законодательство к европейским стандартам, впрочем, в сфере назначения органов, осуществляющих сертификацию тракторов и другой сельхозтехники, остается «закрытый клуб».

Не является нарушением УПК обращение прокурора о взыскании ущерба в интересах государства после утверждения судом соглашения о признании виновности – Верховный Суд

Определенные УПК условия соглашения о признании виновности не ограничивают взыскание ущерба по основаниям, определенным соответствующими нормами Гражданского кодекса – позиция Верховного Суда.

Как из ВАКС пытаются сделать часть «конвейера» по делу обличителя-Кубракова и использовать для легализации дерибана государственной земли

Высший антикоррупционный суд как «безмолвный подписант»: какой НАБУ видит роль ВАКС в деле по заявлению обличителя-Кубракова, и почему суд стремятся использовать для проталкивания интересов столичного застройщика.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тетяна Кудрявцева
    Тетяна Кудрявцева
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська