На Ровенщине задержали водителя, автоцистерна с газом которого врезалась в блокпост

Еще один полицейский и военный травмированы.

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На Ровенщине автоцистерна с газом врезалась в блокпост. В результате погиб полицейский, еще два человека — другой полицейский и военный — травмированы. Об этом сообщила полиция Ровенщины.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу 28 сентября около 8.15 на трассе Киев-Ковель-Ягодин.

Предварительно следствием установлено, что водитель автоцистерны DAF врезался в блокпост на границе Ровенской и Житомирской областей.

В результате ДТП погиб 40-летний полицейский. Еще два человека, 28-летний кинолог и 27-летний военнослужащий, получили тяжелые травмы и находятся в больнице.

Водитель грузовика получил незначительные телесные повреждения, был трезв. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

В результате наезда поврежден также служебный автомобиль полицейского офицера общины. Сам правоохранитель не пострадал.

Цистерна была наполнена газом, к счастью, она не разгерметизировалась, отмечают в полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего, проводят досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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