На Рівненщині затримали водія, автоцистерна з газом якого врізалася у блокпост

Ще один поліцейський та військовий травмовані.

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На Рівненщині автоцистерна з газом врізалася у блокпост. Через це загинув поліцейський, ще двоє людей — інший поліцейський та військовий — травмовані. Про це повідомила поліція Рівненщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу 28 вересня близько 8:15 на трасі Київ-Ковель-Ягодин.

Попередньо слідством встановлено, що водій автоцистерни DAF врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей.

Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Іще двоє осіб, 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець, отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні.

Керманич вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження, був тверезий. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Внаслідок наїзду пошкоджене також службове авто поліцейського офіцера громади. Сам правоохоронець не постраждав.

Цистерна була наповнена газом, на щастя, вона не розгерметизувалась, зазначають у поліції.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють обставини події.

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