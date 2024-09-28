У Туреччині засудили до 865 років в’язниці забудовника, будівлі якого не витримали землетрус

У ЖК Alpargün Apartment, за будівництво якого він відповідав, загинули 96 людей.

У Туреччині забудовника Хасана Альпаргюна засудили до 62 довічних термінів, що в загальному дорівнює 865 рокам позбавлення волі. Його житловий комплекс у турецькому місті Адана зруйнувався внаслідок землетрусу, в результаті якого загинуло 96 людей. Про це пише Haberler.

6 лютого 2023 року в південній та центральній Туреччині сталися сильні землетруси, середня магнітуда яких склала 7,8 бала. Внаслідок цих подій загинуло більше 50 тисяч людей по всій країні. Того ж часу турецька поліція розпочала розслідування проти 612 осіб, пов’язаних з будівлями, що зруйнувалися під час землетрусів. Одним з підозрюваних виявився Хасан Альпаргюн.

Суд визнав Альпаргюна винним у "спричиненні смерті й пораненні багатьох людей з умислом", оскільки у житловому комплексі Alpargün Apartment, за будівництво якого він відповідав, загинули 96 осіб. Забудовнику призначили покарання у вигляді 865 років ув'язнення.

Сам він на момент землетрусу був на окупованій частині Кіпру, "Турецькій Республіці Північного Кіпру", державність якої визнає лише Туреччина. Його заарештували і повернули в Туреччину.

Слідство стверджує, що він звідти намагався вивести з Туреччини близько 2 млн доларів і хотів у подальшому купити житло на Кіпрі.

Під час засідання суду Альпаргюн стверджував, що провів усі необхідні дослідження місцевості перед будівництвом. За його словами, у проекті були враховані вимоги регуляторного документа щодо сейсмічної стійкості від 1975 року і будівля не містила неякісних матеріалів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.