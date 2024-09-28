В Турции приговорили к 865 годам тюрьмы застройщика, здания которого не выдержали землетрясение

В ЖК Alpargün Apartment, за строительство которого он отвечал, погибли 96 человек.

В Турции застройщика Хасана Альпаргюна приговорили к 62 пожизненным срокам, что в общем равно 865 годам лишения свободы. Его жилищный комплекс в турецком городе Адана разрушился в результате землетрясения, в результате которого погибли 96 человек. Об этом пишет Haberler.

6 февраля 2023 года в южной и центральной Турции произошли сильные землетрясения, средняя магнитуда которых составила 7,8 балла. В результате этих событий погибло более 50 тысяч человек по всей стране. В то же время турецкая полиция начала расследование против 612 человек, связанных со зданиями, разрушившимися во время землетрясений. Одним из подозреваемых оказался Хасан Альпаргюн.

Суд признал Альпаргюна виновным в "причинении смерти и ранении многих людей с умыслом", поскольку в жилом комплексе Alpargün Apartment, за строительство которого он отвечал, погибли 96 человек. Застройщику назначили наказание в виде 865 лет тюрьмы.

Сам он на момент землетрясения был на оккупированной части Кипра, "Турецкой Республике Северного Кипра", государственность которой признает только Турция. Его арестовали и вернули в Турцию.

Следствие утверждает, что он оттуда пытался вывести из Турции около 2 млн долларов и хотел в дальнейшем купить жилье на Кипре.

На заседании суда Альпаргюн утверждал, что провел все необходимые исследования местности перед строительством. По его словам, в проекте были учтены требования регуляторного документа по сейсмической устойчивости от 1975 года и здание не содержало некачественных материалов.

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