Житель Хмельницкой области украл из новостройки 20 газовых котлов

В Хмельницкой области перед судом предстанет 40-летний мужчина, который украл 20 отопительных котлов из новостроек. Об этом сообщает областная прокуратура.
Установлено, что летом прошлого года мужчина украл из новостроек в Хмельницком и Каменец-Подольском 20 газовых котлов на сумму почти 320 тыс. грн.
Он проникал в квартиры, где никто не живет, с помощью отмычек, откручивал котлы и в дальнейшем продавал через Интернет.
При последней попытке вынести украденное, его задержали правоохранители.
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