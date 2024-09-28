Житель Хмельницкой области украл из новостройки 20 газовых котлов

Злоумышленник проникал в квартиры с помощью отмычек, демонтировал котлы и затем продавал их через Интернет.

В Хмельницкой области перед судом предстанет 40-летний мужчина, который украл 20 отопительных котлов из новостроек. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что летом прошлого года мужчина украл из новостроек в Хмельницком и Каменец-Подольском 20 газовых котлов на сумму почти 320 тыс. грн.

Он проникал в квартиры, где никто не живет, с помощью отмычек, откручивал котлы и в дальнейшем продавал через Интернет.

При последней попытке вынести украденное, его задержали правоохранители.

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