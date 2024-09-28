Житель Хмельниччини викрав з новобудови 20 газових котлів

Зловмисник проникав до квартир за допомогою відмичок, демонтував котли та потім продавав їх через Інтернет.

Фото: поліція

На Хмельниччині перед судом постане 40-річний чоловік, який викрадав 20 опалювальних котлів із новобудов. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що улітку минулого року чоловік викрав з новобудов у Хмельницькому та Кам’янець-Подільському 20 газових котлів на суму майже 320 тис грн.

Він проникав до квартир, де ніхто не мешкає, за допомогою відмичок, відкручував котли та в подальшому продавав через Інтернет.

При останній спробі винести крадене його затримали правоохоронці.

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