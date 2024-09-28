Практика судів
  1. В Україні

Житель Хмельниччини викрав з новобудови 20 газових котлів

17:20, 28 вересня 2024
Зловмисник проникав до квартир за допомогою відмичок, демонтував котли та потім продавав їх через Інтернет.
Житель Хмельниччини викрав з новобудови 20 газових котлів
Фото: поліція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині перед судом постане 40-річний чоловік, який викрадав 20 опалювальних котлів із новобудов. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що улітку минулого року чоловік викрав з новобудов у Хмельницькому та Кам’янець-Подільському 20 газових котлів на суму майже 320 тис грн.

Він проникав до квартир, де ніхто не мешкає, за допомогою відмичок, відкручував котли та в подальшому продавав через Інтернет.

При останній спробі винести крадене його затримали правоохоронці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Офіс Генерального прокурора отримав доступ до системи Аркан

Офіс Генпрокурора зможе отримувати дані про людей, транспортні засоби та вантажі, які перетинають державний кордон України.

Верховний Суд пояснив, за яких умов здійснення апеляційного розгляду скарги обвинуваченого за його відсутності не суперечить КПК

Верховний Суд вказав, що апеляційний розгляд відбувся без обвинуваченого з дотриманням вимог КПК.

В Україні планують створити Єдиний державний реєстр військовослужбовців

У кожного військовослужбовця буде унікальний ідентифікатор.

Микола Княжицький вважає, що у бюджеті 2025 року треба передбачити кошти на міністерство єдності і зв'язки з діаспорою

Депутат Микола Княжицький поцікавився в уряду, чому в проекті бюджету на 2025 рік немає коштів на міністерство єдності.

Як з ВАКС намагаються зробити частину «конвеєру» у справі викривача-Кубракова і використати для легалізації дерибану державної землі

Вищий антикорупційний суд як «безмовний підписант»: якою НАБУ бачить роль ВАКС у справі за заявою викривача-Кубракова, і чому суд прагнуть використати для проштовхування інтересів столичного забудовника.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тетяна Кудрявцева
    Тетяна Кудрявцева
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська