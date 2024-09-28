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На Рівненщині шахрай виманив у жінки 100 тисяч на «лікування» сина-військовослужбовця

16:43, 28 вересня 2024
Жінці зателефонували і сказали, що її син, який служить у ЗСУ, потрапив у ДТП і потребує грошей на лікування.
На Рівненщині шахрай виманив у жінки 100 тисяч на «лікування» сина-військовослужбовця
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На Рівненщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Львівщини, який виманив у жінки 100 тисяч на «лікування» сина-військовослужбовця. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Як встановило слідство, раніше неодноразово судимий чоловік, у липні цього року шайхрайським шляхом виманив у жительки Дубенщини майже 100 тисяч.

Їй подзвонили і повідомили, що її син, який служить в ЗСУ, потрапив у аварію і потребує коштів на лікування. Матір військовослужбовця, не перевіривши інформацію, передала 50 000 гривень та 1200 доларів таксисту, який приїхав до неї додому. Той привіз передачу в Рівне та віддав гроші зловмиснику.

Чоловік наразі перебуває під вартою, свою вину визнав.

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