На Рівненщині шахрай виманив у жінки 100 тисяч на «лікування» сина-військовослужбовця

Жінці зателефонували і сказали, що її син, який служить у ЗСУ, потрапив у ДТП і потребує грошей на лікування.

На Рівненщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Львівщини, який виманив у жінки 100 тисяч на «лікування» сина-військовослужбовця. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Як встановило слідство, раніше неодноразово судимий чоловік, у липні цього року шайхрайським шляхом виманив у жительки Дубенщини майже 100 тисяч.

Їй подзвонили і повідомили, що її син, який служить в ЗСУ, потрапив у аварію і потребує коштів на лікування. Матір військовослужбовця, не перевіривши інформацію, передала 50 000 гривень та 1200 доларів таксисту, який приїхав до неї додому. Той привіз передачу в Рівне та віддав гроші зловмиснику.

Чоловік наразі перебуває під вартою, свою вину визнав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.