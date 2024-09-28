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На Одещині під час ремонту укриття в школі розікрали 350 тис грн

20:43, 28 вересня 2024
Підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт.
На Одещині під час ремонту укриття в школі розікрали 350 тис грн
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Одещині - поліція повідомила підозру начальниці відділу селищної ради — їй інкримінують зловживання службовим становищем. На початку вересня підозру у цій справі отримав підрядник.

Як встановили правоохоронці, комерційна структура, відповідно до укладеного договору, проводила ремонт та роботи з облаштування укриття (підвалу) школи.

Щоб підзаробити, підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Своєю чергою керівниця відділу селищної ради підписала документи, внаслідок чого на рахунки товариства було перераховано з бюджету зайвих 350 тисяч гривень.

Наразі начальнику відділу селищної ради повідомили про підозру. На початку вересня підозру отримав і підрядник.

«Вживаються заходи з відшкодування завданих державі збитків», - додали у відомстві.

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