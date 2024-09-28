В Одесской области во время ремонта укрытия в школе разворовали 350 тыс грн

Подрядчик внес в официальные документы ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Одесской области полиция сообщила подозрение начальнице отдела поселкового совета - ей инкриминируют злоупотребление служебным положением. В начале сентября подозрение по этому делу получил подрядчик.

Как установили правоохранители, коммерческая структура, согласно заключенному договору, проводила ремонт и работы по обустройству укрытия (подвала) школы.

Чтобы подзаработать, подрядчик внес в официальные документы ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ. В свою очередь руководитель отдела поселкового совета подписала документы, в результате чего на счета общества было перечислено из бюджета лишних 350 тысяч гривен.

Начальнику отдела поселкового совета сообщили о подозрении. В начале сентября подозрение получил и подрядчик.

«Принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба», - добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.